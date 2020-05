Marina Ruy Barbosa é 'cancelada' na web por causa do seu tataravô; entenda

Marina Ruy Barbosa nos trends por algo que o tataravô dela fez? Pqp é por isso que militante tinha que ser expulso do twitter, até nisso vcs querem cancelar a garota, oq ela tem a ver com isso? Ela nem tinha nascido ainda. Deixem de ser retardados e vão caçar oq fazer pic.twitter.com/1JD02MnZG0

Perdido, um seguidor perguntou o que tinha acontecido e outro explicou: " Ruy Barbosa foi um político que mandou queimar arquivos sobre os negros escravizados e as famílias que financiavam o tráfico de escravos, que acabou dificultando o resgate histórico dos escravos e das famílias", escreveu. "Não é um fato comprovado ligando ele a essa queima de arquivos", acrescentou.

O nome da atriz Mariana Ruy Barbosa está entre os assuntos mais comentados do Twitter neste domingo (3), isso porque alguns seguidores começaram a "cancelar" a ruiva por causa de atitudes consideradas racistas que seu tataravô , Ruy Barbosa, teve. Por outro lado, muitas pessoas tiraram sarro do fato da global estar sendo criticada por algo que ela não fez.

