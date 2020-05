Gadgets do isolamento: conheça 5 dispositivos diferentões da Xiaomi

Divulgação/Xiaomi Loja da Xiaomi no Shopping Ibirapuera





Em tempos de isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2), a tecnologia tem sido de grande ajuda em diversas atividades. Desde os pedidos por aplicativos de delivery até as conversas por videochamada, soluções tecnológicas têm estado cada vez mais presentes no nosso cotidiano.

Mas esse período também pode ser interessante para conhecer novas tecnologias e, quando o assunto é inovar, a Xiaomi é destaque. Por isso, separamos 5 gadgets da marca chinesa que já são vendidos no Brasil e que podem tornar o isolamento social mais fácil.

Chopeira portátil

Reprodução Chopeira portátil da Xiaomi





Com bares e restaurantes fechados em todo o país, tem muita gente sentindo falta de um chope gelado. E esse dispositivo promete transformar qualquer cerveja em chope apenas com o encaixa da lata ou garrafa nele.

A chopeira da Xiaomi é portátil e realiza uma vibração que permite a criação da espuma do chope na cerveja inserida. Existem dois modelos diferentes da novidade, um que permite o encaixe de latas e outro de garrafas.

Mi computer glass

Reprodução Mi Computer Glass





O home office está te fazendo ficar em frente ao computador até tarde? Esses óculos podem ajudar. O computer glass bloqueia os raios azuis vindos da tela, apontados por estudos como prejudiciais para a saúde, sobretudo durante a noite. A promessa da Xiaomi é que os óculos podem reduzir o stress e melhorar a qualidade do sono.

Cubo anti-stress

Reprodução Cubo anti-stress da Xiaomi





Quem não ficou estressado uma vez sequer com o confinamento, que atire a primeira pedra. E se as bolinhas anti-stress faziam sucesso há alguns anos, o objeto do momento é esse cubo da Xiaomi.

Com vários blocos unidos, o cubo pode tomar diversas formas conforme o usuário o movimenta. O objetivo é reduzir o stress e trabalhar a criatividade.

Mi TV Box S

Para quem gosta de assistir filmes e séries durante o período de isolamento social mas não possui uma Smart TV , o Mi TV Box S pode ser uma boa opção. O aparelho consegue transformar qualquer televisão com entrada HDMI em uma TV inteligente.

Com esse dispositivo, é possível acessar serviços de streaming em qualidade 4K, além de ter armazenamento para aplicativos e jogos. Também é possível utilizar as funções do chromecast de forma integrada.

Mi Robot Vacuum

Reprodução Mi Robot Vacuum





Ficando mais tempo dentro de casa, muita gente acabou tomando gosto pelos trabalhos domésticos. Mas se você não é uma dessas pessoas, o robô aspirador da Xiaomi pode ajudar bastante. O gadget limpa a casa de forma autônoma, mapeando rotas inteligentes pela casa toda.