Isolamento divertido: veja como gravar vídeos com os animais 3D do Google

O site do Google é utilizado diariamente no mundo inteiro para fazer buscas, mas o que muitos não sabem é que ele possui diversos segredos como jogos escondidos. Por sua vez, algo que também faz sucesso por lá, são os animais 3D , que ao usar a câmera do celular, você pode colocar diferentes bichos ao seu lado, virtualmente, é claro.

Já nesta semana, para deixar tudo ainda mais divertido, o Google liberou uma função para além de tirar fotos, poder gravar vídeos com esses animais 3D usando o seu celular. A seguir, confira como gravar vídeos com os animais 3D do Google.

Importante

Para poder utilizar essa ferramenta de realidade aumentada do Google, é necessário possuir um celular com suporte ao ARCore. No caso de possuir um smartphone com o sistema Android , você pode conferir a lista de aparelhos compatíveis através deste link .

Já no caso de celulares com o sistema da Apple , é necessário possuir um iPhone 6S com o iOS 11 ou superior. Além disso, é preciso mencionar, a função para gravar vídeos está sendo liberada de forma gradual e, nos testes realizados por nós, o procedimento funcionou em 2 de 3 aparelhos com o Android.

Como projetar animais 3D com o Google

O processo para você usar a câmera do seu celular para essa brincadeira é bem simples, sendo que existem diversos bichos para você se divertir. Confira alguma das principais opções disponíveis:

Águia;

Cabra;

Cachorro;

Cavalo;

Gato;

Guepardo;

Jacaré;

Leão;

Lobo;

Ouriço;

Urso;

Urso Panda;

Pato;

Pinguim;

Polvo;

Pónei;

Pug;

Rottweiler;

Serpente;

Tartaruga;

Tigre;

Tubarão.

Já para ver qualquer um desses animais, depois de fazer a busca deles, ao menos na primeira vez será necessário conceder uma pequena permissão. Veja:

Abra o navegador de sua preferência no celular e procure por um dos animais listados acima no Google; Desça um pouca a página e toque em "Veja em 3D". Já na nova página, toque em "Veja no seu espaço"; Caso seja sua primeira vez fazendo esse processo, na mensagem que surge, toque em "Conceder acesso" e em "Permitir" nas permissões solicitadas; Agora, aponte a câmera do seu celular para o chão; Segure o botão para gravar o vídeo e toque na miniatura criada ao lado para já reproduzi-lo em sua galeria.

Pronto! Agora, você já sabe como gravar vídeos com os animais 3D do Google usando a câmera de seu celular.