Horóscopo do dia: previsões para 3 de maio de 2020

Marcelo Dalla Confira o horóscopo do dia para este domingo





ÁRIES

Período de inquietação mental. O encontro de Mercúrio e Urano inspira questionamentos, libertações e novas ideias ... Ainda bem que a Lua segue no criterioso e detalhista Virgem, tudo pode e deve ser aprimorado com mais atenção, para que funcione melhor. Novas organizações e estratégias no trabalho são muito bem-vindas. Lua e Plutão indicam um bom dia para limpar, renovar e movimentar a energia estagnada. Ideal também para cuidar da saúde com providências curativas e regeneradoras.

TOURO

O domingo começa preguiçoso, mas ao longo do dia a energia cresce. A Lua caminha em Virgem, desafia Vênus e Netuno: doses de realismo são importantes para que possa evitar enganos e ilusões. No fim da tarde a Lua combina forças com Sol e Plutão para favorecer a renovação das energias. Esta é uma combinação que propicia a cura, sejam elas de ordem física ou emocional. Terapias, limpezas e tratamentos em geral podem fluir melhor. Atividades criativas também estão favorecidas. Esta mais fácil pensar diferente.

GÊMEOS

Novas ideias continuam em pauta com o encontro de Mercúrio e Urano. Cresce a inquietação, procure estabelecer prioridades. Você fica mais aberto para novidades e atualizações. Enquanto isso, a Lua segue em Virgem e se combina com Plutão: bom dia para pesquisas, conversas, estudos, tratamentos de saúde e atividades artísticas. Evite a pressa e esclareça dúvidas para que possa canalizar tanta potência em algo construtivo. Bom período para investir em novas tecnologias, novos cursos e aprendizados.

CÂNCER

Na primeira parte do dia o clima é mais preguiçoso. Aproveite para descansar mais. Você pode investir nos processos de cura, desintoxicações e limpeza. A Lua crescente segue em Virgem se combina com Plutão, favorecendo o desapego, a praticidade, a higiene, a saúde, os cuidados com a alimentação e a atenção aos detalhes. Procure simplificar seu dia-a-dia, com beleza e harmonia. Você pode também investir na rede de contatos, em novas amizades e divulgações em geral.

LEÃO

Bom período para compreensões, entendimentos e decisões. A Lua segue em Virgem para ajudá-lo a cultivar método e discernimento. Além disso, a Lua combina forças Plutão no fim da tarde: você pode investigar, pesquisar e informar-se melhor. Pode também aperfeiçoar técnicas no trabalho, cuidar da saúde, da limpeza de casa, de cada detalhe com mais carinho e critério. Desacelere para conectar-se com sua intuição. Vênus e Netuno pedem cuidado com investimentos arriscados. Há risco de enganos e enganadores.

VIRGEM

Procure pegar leve no período da manhã, quando a Lua desafia Vênus e Netuno. A concentração fica reduzida. Mas depois o clima muda! Cresce o discernimento e clareza para separar o que deve ser mantido do que já não condiz com seu crescimento. Bom dia para encontros, diálogos curativos e transformadores. A Lua segue em seu signo e combina forças com Plutão, favorecendo a intuição para identificar onde está o problema. Com investigações e análise você pode corrigi-lo. Tudo pode se tornar mais harmonioso e funcional.

LIBRA

Bom dia para medidas restauradoras, curativas e regeneradoras. A Lua segue em Virgem, em harmonia com Plutão : compreensões mais profundas podem transformar sua vida. Se sua mente estiver confusa, aproveite para promover uma boa arrumação em casa ou no local de trabalho. Isso pode proporcionar leveza e clarear seus pensamentos. Com o Sol em Touro, segurança e conforto continuam em destaque. Foque nas soluções práticas e comece nas pequenas atitudes, cultivando bons sentimentos.

ESCORPIÃO

É importante controlar a ansiedade e a impulsividade, para que não aconteçam rupturas indesejadas. Tudo pode ser resolvido com um pouco mais de diplomacia e ponderação. A Lua segue em Virgem e combina forças com Plutão, favorecendo diagnósticos, entendimentos, limpezas e desintoxicações. Bom domingo para cura, restauração e renovação das energias. Antes de realizar investimentos, procure pesquisar com calma para evitar enganos. Invista no equilíbrio emocional e no bem-estar.

SAGITÁRIO

Concentre-se agora nos aprimoramentos que deve promover. Com o Sol em Touro e a Lua em Virgem foque nas soluções práticas. Invista na segurança, na simplicidade, em adaptações e renovações. Você pode introduzir mudanças e buscar novos aprendizados, desde que com planejamento e critério. Com mais disciplina, pode assimilar novas técnicas e desenvolver novas ferramentas. É importante evitar julgamentos severos, esclareça com diplomacia e cordialidade qualquer dúvida.

CAPRICÓRNIO

Domingo ideal para limpezas, curas, restaurações e recuperações. A Lua em Virgem favorece o aperfeiçoamento, o critério e a prestação de serviços. O dia começa lento e preguiçoso, a Lua desafia Vênus e Netuno. Mas depois a energia e a disposição crescem: a Lua se combina com Plutão no fim da tarde. Você pode aproveitar para cultivar o entendimento, o resgate das relações e as investigações para descobrir onde está a raiz do problema. Assim você pode tomar providências, encaminhar e resolver o que for preciso.

AQUÁRIO

O período criativo continua, bom para novos aprendizados. Impulsos de inquietação podem levá-lo a se libertar do que o prende. Mercúrio e Urano estimulam a curiosidade, cresce a vontade de conversar com as pessoas e buscar novidades. Mas é importante cultivar responsabilidade com o que diz, introduzir as novidades aos poucos, com sabedoria. É importante também trabalhar em conjunto, unir-se a um grupo, formar uma rede para se tornar mais forte e realmente introduzir mudanças na sociedade.

PEIXES

A Lua desafia Vênus e Netuno: cuidado com distrações e confusões, para não deixar escapar detalhes importantes. No fim da tarde o clima muda, você ganha mais critério e atenção. Com o Sol em Touro e a Lua em Virgem, priorize a objetividade. Arregace as mangas para realizar um bom serviço. O contato com outras culturas e as novas formas de pensar, livre de barreiras e preconceitos estão favorecidos. Procure expandir seus horizontes de alguma forma. Um bom livro, um novo assunto ou um papo filosófico, por exemplo.

