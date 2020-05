Praia Grande, litoral de SP, terá Cine Drive-In com sessões diárias

Desde março, quando o governador de São Paulo João Doria (PSDB) recomendou o fechamento dos shoppings, todas as salas de cinema ficaram inacessíveis ao público. Todavia, a partir de segunda-feira (04), moradores da Praia Grande , no litoral do Estado, poderão matar a saudade das telonas com a abertura de um Cine Drive-In .

Drive-in

"Ir ao cinema faz parte da rotina de muita gente e todos estão com saudade. A limitação será de até cinco pessoas por veículo para que casais com dois ou três filhos possam também participar", explica Ricardo Rossini, diretor da rede Cinesystem, à Folha .

"Porém, a orientação principal é que estejam juntas dentro do carro apenas quem já está em contato durante todo o período de distanciamento social e que resida na mesma casa", completa o executivo.

A ação é uma parceria entre a rede de cinemas Cinesystem e o Litoral Plaza Shopping e terá a programação inicial de duas sessões diárias: de segunda (4) a quinta (7), " Nasce uma Estrela ", às 19h00; e o terror " Maria e João ", às 21h30. O ingresso é de R$ 15 por pessoa no veículo, sem taxa extra para o carro. Parte da receita será revertida para o Fundo Social de Solidariedade da cidade. A capacidades é de 60 veículos. Os ingressos serão vendidos no site do cinema e no local, que terá uma bilheteria improvisada.