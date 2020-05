Sinta sua casa: roteiro ajuda a não deixar seu lar cair no esquecimento

Em tempo de quarentena dentro de casa é fato que a sua relação com o lar mudou. Senti-lo passou a ser necessário na sua nova rotina e muitos questionamentos, bons ou ruins, podem confundir nossas reais sensações em época de altas influências digitais do que se deve ou não fazer.

A casa é um complemento das pessoas que ali vivem , reflexo muito além de um espaço físico, e a busca constante por alto conhecimento motivou nossa coluna a apresentar para você um roteiro objetivo com o propósito de não deixar seu lar cair no esquecimento após sua rotina voltar ao normal.

?? Separe duas folhas sulfites A4: na primeira você colocará o título "gosto pessoal do(a) - seu nome - " e abaixo duas colunas: na primeira você preencherá com os itens que mais gosta e na segunda com o que definitivamente não te agrada. O foco dessa primeira folha é particular as suas preferências.

Exemplo 1: Adoro a poltrona da sala. Ela é confortável e é lembrança da casa da minha mãe.

Exemplo 2: Os azulejos da cozinha são escuros.

"Problemas detectados" será o título da segunda folha, com base em vícios aparentes. Sua casa também pode ficar doente (link para outro artigo). Rachaduras, rejunte desgastado, vazamentos, são alguns bons exemplos para essa lista.

?? Reserve um tempo para realizar um passeio dentro de casa, preferencialmente pela manhã, pois nossa mente está mais livre e servirá como esponja para as novas informações.

Dica da Helo : mora com mais pessoas? Convide-as a participar, incluindo as crianças e os adolescentes. Analisem as respostas juntos. Você com certeza irá se surpreender.

Material pronto? Papéis e caneta em mãos? Hora da ação e não esqueça das anotações.

?? Vista-se como se fosse visita-la pela primeira vez.

?? Abra a porta da sua casa e a observe como se fosse a primeira vez! Contemple cada detalhe.

?? Inicie pela área social (sala, terraço ou quintal, cozinha e área de serviços).

?? Nas área molhadas - banheiros, cozinha e área de serviços, simule alguns usos: lavar louças, sentar no vaso sanitário, lavar as mãos.

?? E o tão falado espaço "home-office"? Primeiro entenda se isso é uma realidade provisória ou definitiva. Muitas vezes tomamos decisões sustentadas pela rotina atual e esquecemos que a vida é mutável.

?? Por último, deixe o seu quarto. É exatamente nele que o seu dia termina e inicia-se o próximo.

?? Abra e fecha janelas, cortinas... Empurre cadeiras, pufes, poltronas! Movimente sua casa, ela é um ser vivo! Permita-se sentir emoções. Os incômodos só aparecem quando você tocar, ver, sentir.

Após a realização dessa atividade, a grande quantidade de informação sobrecarregará seu cérebro. Reúna todas as informações, guarde em um local de fácil acesso e aguarde nosso próximo post.

Leia também:

Você sabia que é possível renovar sua casa sem fazer estragos? Saiba como