Príncipe Harry está reclamando da vida de plebeu, diz jornal

Príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle , decidiram abdicar de serem membros seniores da Realeza para buscar independência financeira. O casal receberá até o fim de 2020 uma mesada de R$ 10 milhões do Príncipe Charles, herdeiro do trono britânico.

Além disso, Príncipe Harry estaria reclamando de sua rotina fora do berço da Família Real . Nos últimos meses, ele tem se dedicado a passar um tempo com seu primogênito, Archie Harrison, e procurando novas ocupações. Recentemente ele gravou uma participação especial em "Thomas e Seus Amigos", programa infantil da Netflix.

Harry Windsor, mais conhecido como Príncipe Harry, pode estar arrependido de ter deixado a Família Real. Segundo nobres ouvidos em anonimato pelo jornal The Telegraph , o marido de Meghan Markle andou reclamando para pessoas próximas que "sente muita falta dos compromissos oficiais", em especial aqueles ligados aos Fuzileiros Navais Reais, entidade militar na qual era capitão-general.

