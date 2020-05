Secretaria Estadual de Justiça anuncia Boletim sobre Covid-19 no sistema penitenciário em Rondônia

.

Com uma população carcerária chegando aos 14 mil presos ( 13.917), sendo 13.075 homens e 842 mulheres, a Secretaria de Justiça do Estado de Rondônia anunciou ontem, 1, que será divulgado às segundas, quartas e sextas-feiras, um Boletim sobre o coronavírus no sistema penitenciário do Estado, após a consolidação dos dados.

É importante que toda a sociedade entenda que os dados oficiais sobre a situação do Coronavirus no Sistema Prisional serão repassadas por este Boletim, através da Superintendência de Comunicação do Governo do Estado e que os familiares dos apenados e toda sociedade tenham informações oficiais, fugindo das especulações veiculadas em redes sociais ou na mídia, sem confirmação da Sejus.

Situação atual sobre a coronavirus: