DJ Braga comando o baile virtual 'The Match'

Aos 19 anos, DJ Braga já é uma das promessas das noites cariocas. Neste sábado (2), ele vai comandar as carrapetas do baile virtual 'The Match'.

Divulgação DJ Braga fará live neste sábado (2)





"Sempre ouvi falar desse evento e cheguei a curtir as edições anteriores. Me senti muito honrado de ser convidado para tocar neste ano ainda mais sendo uma proposta virtual. Nós artistas, que vivemos dos shows , não queremos parar de trabalhar,mas temos que ter a consciência sobre a questão da saúde e do isolamento social. Estou super empolgado'', contou.

Braga já está com a sua setlist quase pronta da live e garante que o som é para não deixar ninguém parado em casa a partir das 16h pelo Instagram da The Match.