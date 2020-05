Eliza ganha primeira prova do concurso em "Totalmente Demais"

No capítulo deste sábado (2) de "Totalmente Demais", Eliza (Marina Ruy Barbosa) vence a primeira prova do concurso. A protagonista da novela da Globo conta a novidade para Dayse (Isabella Koppel). Por outro lado, Cassandra (Juliana Paiva) confessa para Adele (Jéssica Ellen) que está com medo de ser expulsa da disputa.

Carolina (Juliana Paes) e Arthur (Fabio Assunção) implicam um com o outro novamente. Em outro núcleo de " Totalmente Demais ", Braço (Dhonata Augusto) conta para Jacaré (Sérgio Malheiros) que a foto dele foi reconhecida na delegacia.

Ainda no mesmo capítulo de " Totalmente Demais ", Euzébia (Regina Sampaio) fica preocupada com Lili (Viviane Pasmanter). A socialite quer descobrir quem é o homem que escreveu uma declaração para Sofía (Priscila Steinman).