De quarentena com o ex, Ivy Moraes, do "BBB 20", reata casamento

Recentemente Ivy Moraes, ex-participante da 20ª edição do "Big Brother Brasil", reatou seu casamento com Rogério Fernandes.

Assim que saiu do confinamento do reality da Globo , Ivy Moraes foi passar a quarentena na casa do, à época, ex-marido para ficar mais perto do filho. Todavia, ao que parece, a aproximação do isolamento reacendeu laços e os dois resolveram reatar a união que tinha acabado em agosto de 2019. "Resolvemos nos dar essa segunda chance. Nos gostamos, nos admiramos e nos respeitamos", disse a ex- BBB , à coluna de Leo Dias.

Ivy Moraes ainda explicou que ficou encantada com a forma com que Rogério segurou "as pontas" enquanto ela estava no reality da Globo . Além disso, o ex-jogador de vôlei é quem foi buscá-la no fim do programa.