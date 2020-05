Covid-19: Zezé di Camargo faz doação milionária para hospital em São Paulo

A máquina doada pelo sertanejo e o empresário custa cerca de R$ 1 milhão. O equipamento importado é tido como a solução para o tratamento do resíduo hospitalar e laboratorial. "Ela resolve o problema do acúmulo: será possível reciclar os materiais sem precisar transportá-los", completou Zezé di Camargo . O Brasil já contabiliza mais de 87 mil casos registrados e 6 mil mortes por Covid-19 .

"Fico curioso em saber como as autoridades ou os ambientalistas estão tratando os resíduos hospitalares contaminados em seus municípios", questionou o cantor ao falar sobre a doação .

Ao lado do empresário Júlio Aidar, que é diretor da Sterileasy - empresa focada em tratamento de resíduos infectantes -, Zezé di Camargo doou uma máquina de usina portátil de reciclagem. O hospital de campanha no Ibirapuera foi inaugurado nesta sexta-feira (01).

