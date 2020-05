Rondônia alcança 1º lugar no ranking nacional de transparência da Covid-19

.

Rondônia disparou para o primeiro lugar em transparência na divulgação de dados da Covid-19 na última semana, período de 23 a 30 de abril. A afirmativa é da Open Knowledge Brasil, organização da sociedade civil que utiliza e desenvolve ferramentas cívicas, projetos, análises de políticas públicas, jornalismo de dados e promove o conhecimento livre nos diversos campos da sociedade. Na esfera política, busca tornar a relação entre o governo e a sociedade mais próxima e transparente.

Na avaliação por Estado, há uma semana, Rondônia alcançou no ranking nacional a 4ª posição, atingindo nível alto no Índice de Transparência da Covid-19, que avalia a qualidade de dados e informações publicados pelos governos estaduais brasileiros e governo federal. Fechando o mês, o Estado chega ao topo do ranking com pontuação 98, colado apenas ao Pernambuco.

Além disso, Rondônia está entre as nove unidades federativas, representando 32% dos estados brasileiros, que mantém a divulgação de dados detalhados sobre a doença. O governador Marcos Rocha, desde o primeiro momento da pandemia, preocupou-se em manter a população informada e determinou a criação de meios de divulgação dos dados, prevenção e ações de combate ao coronavírus no Estado.

No Portal do Governo, além das notícias veiculadas diariamente, é possível o acesso ao Portal Coronavírus e ao Painel Covid-19 Rondônia, onde todas as medidas e ações de enfrentamento estão sendo divulgadas, como o boletim diário dos casos. "Primamos para que as ações sejam pontuais, quer seja na aquisição de equipamentos ou aquisição de insumos, bem como em mais informações que possam deixar a população sempre atualizada", declarou o governador.

