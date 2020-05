Setur disponibiliza canal de atendimento para receber propostas afim de elaboração do Cartão de Crédito – Turismo Rondônia

.

A Superintendência Estadual de Turismo de Rondônia (Setur) expediu um oficio às cooperativas de crédito, administradoras e operadoras de cartões de crédito, e afins, com o propósito de captar informações para elaboração do “Cartão de Crédito - Turismo Rondônia”.

O desenvolvimento do Programa Viaja Mais Servidor da Setur, foi criado para os servidores públicos do poder executivo estadual – aproximadamente 56 mil – com a pretensão de ampliação para alcance dos servidores das demais esferas do poder público e seus parentes de primeiro grau, com incentivo a viajar e conhecer o estado de Rondônia, recebendo descontos das empresas ligadas ao turismo.

“Esta Superintendência, para complementar o programa Viaja Mais Servidor, criou o Projeto Cartão – Turismo Rondônia, com o intuito de ser utilizado pelos servidores de qualquer esfera do poder público, nas empresas que representam o setor turístico e estão cadastradas no Programa Viaja Mais Servidor, no estado de Rondônia", declarou o superintendente Gilvan Pereira Júnior.

Para alcançar esse objetivo, é necessária a realização de Chamamento Público, com o intuito de selecionar uma empresa, dentro das especificações elevadas pela Setur, afim de fornecer o cartão de crédito, que será utilizado pelos servidores públicos. “Para que isso aconteça, estamos solicitando às empresas afins, que nos enviem detalhes sobre suas experiências no assunto, para que a Setur elabore o Chamamento Público, que vai selecionar a empresa para fornecer o Cartão de Crédito - Turismo Rondônia”, pediu o superintendente.

As empresas interessadas podem encaminhar suas propostas ao e-mail [email protected] e para agendar reunião afim de sanarem dúvidas quanto à disponibilização do cartão de crédito, por meio do telefone (69) 98484-7435.

Leia Mais:

Guia pretende dar mais visibilidade aos pontos turísticos de Rondônia