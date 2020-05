Madonna diz que seu teste mostrou anticorpos do novo coronavírus

Na última quinta-feira (30), Madonna, de 61 anos, atualizou seu perfil no Instagram com um vídeo sobre sua quarentena. Dessa vez, a cantora afirmou que foram detectados anticorpos do novo coronavírus (Sars-coV-2) em seu teste. Com isto, ela revelou planos de furar o isolamento e "respirar o ar da Covid-19".



YOUTUBE / REPRODUÇÃO Madonna

"Fiz o teste outro dia e descobri que tenho os anticorpos. Então amanhã, vou dar uma longa volta de carro, vou abrir a janela e respirar, vou respirar no ar da Covid-19 . Sim. Espero que o sol esteja brilhando", disse Madonna .

A cantora não deu detalhes, mas a presença de anticorpos, geralmente, indica que a pessoa infectado pode ter contraído a doença e se recuperado. Há algumas semanas, Madonna declarou que perdeu três amigos em apenas 24 horas por conta da Covid-19 . "O medidor de dor estava em dez. E quando está em dez, eu só preciso, quero, preciso sair do meu corpo", afirmou à ocasião.