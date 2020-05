Filósofo e professor da USP Ruy Fausto morre aos 85 anos em Paris

Reprodução O filósofo e professor Ruy Fausto

Morreu em Paris, na França, o filósofo Ruy Fausto , 85 anos, de infarto. O corpo foi encontrado na manhã desta sexta-feira (1º) pela ex-mulher no apartamento onde vivia sozinho. Segundo Sergio Fausto, sobrinho do filósofo, ele morreu enquanto tocava piano.

Entre os livros de sua autoria está "A esquerda difícil: Em torno do paradigma e do destino das revoluções do século XX e alguns outros temas", de 2007, editora Perspectiva. Outros livros que escreveu são "Outro dia: Intervenções, entrevistas, outros tempos" (2009), e "Sentido da dialética - Marx: Lógica e política" (2015).

Seus últimos títulos foram "O ciclo do totalitarismo", lançado pela Perspectiva este ano e "Caminhos da esquerda: Elementos para uma reconstrução", de 2017, da Companhia das Letras.



Ruy Fausto era professor emérito da USP e doutor em filosofia pela Universidade Paris 1. Ele era um estudioso da obra do filósofo alemão Karl Marx objeto de estudo de parte da sua obra.

O escritor nasceu no dia 22 de janeiro de 1935 na capital paulista. Era irmão do historiador Boris Fausto e deixa uma filha.