Sonia Abrão celebra 14 anos na RedeTV; confira momentos marcantes

Nesta sexta-feira (01), Sonia Abr?o celebra 14 anos ? frente do "A Tarde ? Sua", notici?rio de famosos da RedeTV! . Em seu perfil no Instagram ela comemorou: "Obrigada a voc?s que nos assistem e s?o a nossa companhia di?ria! Todos os nossos aplausos para voc?s".

Leia tamb?m: Apresentador da Record pede dinheiro para imitar Sonia Abr?o

Divulga??o Sonia Abr?o

Apesar de ter completado 14 anos no comando de um programa de fofocas na RedeTV! , a hist?ria de Sonia Abr?o com o entretenimento ? mais ampla. Ela come?ou a carreira na imprensa escrita, passou pela reda??o do extinto Not?cias Populares e de revistas como a Contigo e entre outras.

Leia tamb?m: Vegana e sem aposentadoria ? vista, Sonia Abr?o prepara livro sobre seus amores

Em comemora??o ao marco da jornalista, o iG Gente listou cinco momentos marcantes do " A Tarde ? Sua " ao longo destes 14 anos. N?o deixe de conferir.

Fuga da Soninha

Reprodu??o RedeTV! Sonia Abr?o foge ao vivo

Em 2016, Abr?o levou um susto enquanto apresentava o programa vespertino. Sentada na bancada, enquanto falava sobre Ana Hickmann, ela repentinamente levantou e deixou o est?dio correndo, deixando o telespectador aflito. "O que est? acontecendo, o que est? acontecendo? ? minha irm??", indagou S?nia para sua produ??o.

Com o fato inesperado, o programa foi para o intervalo. Ao retornar, S?nia explicou o que havia acontecido. Aos risos, ela se desculpou e contou que o filho de um funcion?rio da emissora caiu e chorou. Ela encerrou o assunto dizendo que havia caido numa grande "pegadona".

Uma m?o lava a outra

Reprodu??o RedeTV! Sonia Abr?o ajuda menina do merchandising

N?o ? novidade nenhuma que Sonia faz merchandising em seu programa. Todavia, em 2019, uma representante comercial roubou a cena ao travar durante sua apari??o.

Questionada por Abr?o sobre o produto, a mo?a respondeu com uma frase curta permaneceu parada com a m?o sobre o peito. "Est? nervosa, meu bem?", questionou a apresentadora. Ao notar que a representante n?o conseguiria seguir o comercial, Sonia improvisou um texto. Por?m, nas redes sociais, a gafe n?o foi perdoada.

"E a mulher da Embelleze? Ela ficou parada, achei que minha internet tinha ca?do", disse um internauta no Twitter. "Pensei que era sinal da minha TV, mas menina da Embelleze congelou mesmo", brincou outro.

Quem n?o tem col?rio usa ?culos escuros

Reprodu??o RedeTV! Sonia Abr?o

Em 2018, Sonia Abr?o intrigou os telespectadores ao apresentar o folhetim da RedeTV! usando ?culos escuros. Sabendo da repercuss?o que o acess?rio traria, ela logo esclareceu que estava com conjuntivite. Todavia, os internautas n?o perdoaram e come?aram a brincar com o assunto chamando-a de "Besouro Abr?o".

"Que legal A Tarde ? Sua hoje apresentado pela K?tia Cega, estava com saudades", escreveu outro internauta no Twitter.

Que nunca esqueceu a lente que atire a primeira pedra

Reprodu??o RedeTV! Sonia Abr?o

tamb?m em 2018, Sonia come?ou o programa de uma maneira inusitada. "Muito boa tarde, Brasil? Ah! Meu Deus, esqueci de colocar as minhas lentes de contato", disse ele com bom humor. "Eu n?o t? enxergando nem a c?mera agora. Desculpa, gente. Mas muito boa tarde?", continuou a comunicadora.

Para corrigir, a jornalista anunciou a exibi??o de um trecho do "Programa Silvio Santos" e foi colocar as lentes.

Esculacho n?o tem hora



Reprodu??o RedeTV! Sonia Abr?o

Gafes s?o engra?adas, mas o ao vivo proporciona grandes momentos, principalmente, a programas como o de Sonia, que envolve grandes personalidades. Em 2019, em entrevista ao folhetim, a atriz Susana Vieira surpreendeu a jornalista ao cham?-la de "falsa".

"Soninha Abr?o, minha amiguinha boazinha, nen?m! Meu motorista chegou. D? um beij?o. Outro dia mandei um beij?o para ela, para ela deixar de ser falsa comigo. Falar ?Susaninha Vieira, t?o boazinha? e a? mete o pau em mim. Que feio, Soninha! Fala logo que n?o vai com a minha cara", disparou a atriz.

Leia tamb?m: Gracyanne Barbosa detona Sonia Abr?o: "totalmente incoerente"

Ao ouvir o recado, Sonia rebateu: "Eu me surpreendi, porque a Susana j? falou outras vezes com o nosso programa, ent?o n?o imaginava que ela estivesse ainda com esse ponto de vista. A gente teve briga feia, se desentendeu, foi na ?poca da morte do ent?o marido dela, o Marcelo [Silva, em 2008]. Voc?s se lembram disso. Ela falou uma s?rie de coisas que eu achei cruel, e a coisa degringolou de verdade. Mas Susaninha, eu tenho um defeito muito grande, me desculpe por isso: eu n?o guardo, n?o tenho uma lista eterna de ran?o das pessoas. Passou, passou, e para mim isso j? era ?guas passadas", disse a Sonia Abr?o ? ?poca.