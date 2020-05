5 plantas para ter em casa que estão bombando no Pinterest

O isolamento social causado pela pandemia do novo coronav?rus (Sars-CoV-2) impulsionou algumas buscas no Pinterest , plataforma de inspira??es e ideias, entre elas, como cultivar plantas em casa e quais s?o as melhores op??es.

Seguindo essa tend?ncia e para inovar na decora??o, o iG Delas preparou uma s?rie de mat?rias sobre plantas em casa - sempre publicada ?s sextas-feiras. Voc? aprender? como ter um jardim em espa?os grandes e pequenos, como cultivar as plantas e at? como montar uma horta.

Para come?ar, selecionamos junto com o Pinterest os tipos de planta para ter em casa que est?o bombando durante a quarentena . Confira abaixo:

Plantas para ter em casa: #1 Jiboia

Reprodu??o/ Pinterest/ casadaleia A jiboia ? uma das plantas para ter em casa

A Jiboia ? uma trepadeira natural e geralmente ? colocada na parede das casas para decora??o. Segundo o perfil 'Coisas da L?ia', ela ? uma planta de f?cil manuten??o e se adapta muito bem aos ambientes modernos.

Plantas para ter em casa: #2 Plantas suspensas

Reprodu??o/ Pinterest/ historiasdecasa e projetoscriativos As plantas suspensas combinam com a decora??o de salas

Esse t?pico ? mais de como posicionar as plantas em casa. ? muito comum organiz?-las suspensas nas salas. Para quem quer investir nesse estilo, tipos como a pr?pria Jiboia, a Peper?mia, Costela de Ad?o e at? a Samambaia ficam ?timas.

Plantas para ter em casa: #3 Terr?reo com suculentas

Reprodu??o/ Pinterest/ coingump e afloral As suculentas est?o na moda para decora??o de casas

As suculentas est?o na moda tanto para decorar casa como para servir de lembrancinha em casamentos e anivers?rios. Pequenas, elas podem ser colocadas em qualquer c?modo e tem uma armazenagem de ?gua grande. O terr?reo ou arranjo ? uma forma mais elegante de coloc?-las nos ambientes.

Plantas para ter em casa: #4 Mini cactos

Reprodu??o/ Pinterest/ historiasdecasa e muitochique Os mini cactos podem ser colocados na sala, quartos e escrit?rios

Sem ocupar muito espa?o, os mini cactos s?o ?timos para a decora??o de escrit?rios, salas e at? quartos. N?o costumam dar muito trabalho para a manuten??o e podem ser arrumados em lindos arranjos de mesa.

Plantas para ter em casa: #5 Pilea

Reprodu??o/ Pinterest/ mydomainehome e houseplantclub A Pilea ? usada tanto no modo adulta como "baby" nas decora??es

A Pilea ? uma planta com diversos nomes: planta do dinheiro chinesa, planta de panqueca, planta de OVNI, entre outros. O que tem feito muito sucesso tamb?m nas casas ? a pilea beb?. Essa planta gosta de sol e de ?gua, mas o recomendado ? deix?-la na "meia sombra" para que as folhas n?o queimem.

