Primeiro gay no "JN", Matheus Ribeiro diz que não se escora na sua sexualidade

O jornalista Matheus Ribeiro ? o mais novo contratado da Record TV . A oportunidade veio ap?s ele conquistar seu lugar na hist?ria como o profissional mais jovem a ocupar uma cadeira no "Jornal Nacional". Todavia, o que chamou aten??o da imprensa ? ?poca foi o fato dele ser o primeiro jornalista assumidamente homossexual a ocupar a fun??o.

Leia tamb?m: Chamado de queima rosca, jornalista Matheus Ribeiro vai processar radialista



Reprodu??o/Instagram Matheus Ribeiro

Ao falar sobre o assunto, Matheus Ribeiro nega que tenha feito carreira baseada em sua sexualidade. "Postei uma foto com meu namorado e pronto! Nunca fui eu que coloquei em debate ou tentei me promover em cima disso", disse ele ao F5 .



Leia tamb?m: Jornalista exp?e brigas e intrigas com a Globo em carta de demiss?o

Questionado sobre manter-se transparente, mesmo em rela??o a um assunto pessoal, ele disserta: "Eu nunca tive motivo para me envergonhar de quem sou, das escolhas que fa?o ou das situa??es que vivo. Por isso, ainda que seja minha vida pessoal, eu decidi assumir a autoria dessa hist?ria".

Leia tamb?m: Jornalista troca Globo por Record e n?o ? bem recebido pela equipe: "Homofobia"

Ao desligar-se da Globo , o jornalista divulgou uma carta aberta relatando situa??es que motivaram sua demiss?o. No texto, Matheus Ribeiro lamenta falhas de comunica??o da empresa com os funcion?rios, controle excessivo da emissora sob suas redes sociais e incompatibilidade de sua sal?rio com a fun??o que exercia. Agora em uma nova casa, nesta segunda-feira (04) ele tem estreia marcada como apresentador e editor-chefe do "DF Record ".