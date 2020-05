Jornalista faz 'coraçãozinho' ao ver entrevista de Bolsonaro e divide opiniões

.

A jornalista Elisa Veeck virou assunto nas redes sociais depois de aparecer ao vivo fazendo um ?coraçãozinho? com as mãos enquanto era exibida uma entrevista do presidente Jair Bolsonaro. A cena inusitada vazou no programa "Novo Dia", da CNN , na última quinta-feira (30). O gesto da apresentadora, também conhecida por ser uma ex-chiquititas, dividiu opiniões nas redes sociais.

Reprodução/CNN Elisa Veeck fez um "coraçãozinho" ao vivo





Bolsonaro criticava na entrevista Celso de Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), e o gesto da jornalista pegou os telespectadores de surpresa. Muitos acreditam que ela estaria apenas debochando da fala do presidente, já outros acreditam que a apresentadora fez o coração em apoio ao discurso.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, a CNN informou que o "coraçãozinho" feito pela jornalista não tem a ver com o discurso do presidente, ela estava apenas sinalizando para o editor-chefe que o posicionamento da câmera estava bom. "Foi um gesto de agradecimento que vazou ao ar, devido ao corte antecipado de imagens."

E o coraçãozinho que vazou na CNN mais cedo? Alguém viu? pic.twitter.com/DAW8uL15Rw ? GugaNoblat (@GugaNoblat) April 30, 2020