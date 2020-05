Shot matinal: 5 receitas para tomar logo pela manhã e turbinar a imunidade

Com a pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2), muita gente passou a se preocupar em cuidar melhor da imunidade . Boas noites de sono, exposição ao sol, atividade física, saúde mental em dia... Tudo isso ajuda a fortalecer o sistema imunológico. E uma grande força vem também da alimentação.



Pexels Um chá de alecrim com limão já é um ótimo shot matinal para ajudar a melhorar a imunidade; veja mais receitas

Manter uma dieta saudável e balanceada é importante e já demos diversas dicas de alimentos para incluir e também para riscar do cardápio quando se pensa em turbinar a imunidade. Mas quem procura algo para já começar o dia bem pode apostar em um shot matinal com ingredientes potentes para as defesas do organismo.

Ele deve ser o seu primeiro alimento do dia. "Os shots devem ser tomados em jejum já que a ausência de outros alimentos por um longo período facilita a absorção dos nutrientes", explica a nutricionista Valentina Slaviero, parceira da Fit Food.

E quais ingredientes colocar nesse shot matinal? A pedido do Delas, Valentina separou algumas combinações para você testar em casa:

Shot matinal: 5 receitas para turbinar a imunidade

1. Shot pró-imunidade

1/2 copo de água mineral (pode ser substituído por chá de gengibre ou hortelã) + 1 limão espremido + pitada de sal rosa, gengibre, cúrcuma e pimenta do reino em pó + 15 gotas de extrato de própolis verde alcoólico + 1 scoop (5g) de glutamina em pó.

Segundo a nutricionista, a glutamina serve para modulação de integridade intestinal e imunidade. "Clorella, spirulina, vinagre de maçã e aloe vera também podem ser adicionados", completa Valentina.

2. Shot com pimenta cayena

1 limão espremido + pitada de gengibre em pó + pimenta cayena

"A pimenta cayena tem efeito termogênico que estimula o fortalecimento do sistema imune ", ressalta a nutricionista.

3. Shot com laranja

1 laranja espremida + 1 rodela de gengibre + 1 col de chá de mel

Valentina lembra que a laranja é uma conhecida fonte de vitamina C , item imprescindível para blindar o organismo.

4. Shot com carvão ativado

1 limão espremido + cúrcuma em pó + carvão ativado

"O carvão ativado ajuda na eliminação de toxinas, ação importante para manter o organismo saudável como um todo."

5. Shot com alecrim com limão

Chá de alecrim com propolis + limão espremido

O item chave desse shot matinal é o alecrim que, de acordo com Valentina, tem "função antibactericida liberando os microorganismos que comprometem a saúde, além de ser digestivo".