Sem grana para a Netflix? Conheça 4 serviços de streaming gratuitos

O período de isolamento social causado pela pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2) tem impulsionado o crescimento de plataformas de streaming . A própria Netflix , por exemplo, ganhou mais de 15 milhões de novos usuários.

Mas muita gente não consegue pagar pela mensalidade do serviço de streaming mais famoso do mundo. E outras opções, como Telecine Play e HBO Go também não são tão acessíveis. Por isso, separamos uma lista de plataformas gratuitas para você assistir filmes e séries durante o período de isolamento social sem precisar recorrer à pirataria.

O Libreflix é uma plataforma que reúne diversas produções audiovisuais independentes, como documentários, filmes e curtas. Há opções para todos os gostos, desde títulos que fazem pensar até histórias atraentes para o público infantil.

O serviço é colaborativo, o que significa que qualquer pessoa pode adicionar uma nova obra a ela, desde que esta seja de livre exibição. Isso faz com que novos conteúdos cheguem ao Libreflix com frequência, tornando a experiência mais atraente. A plataforma é gratuita, mas é possível escolher ajudá-la a se manter no ar contribuindo mensalmente.

Essa plataforma surgiu durante a pandemia do novo coronavírus e visa divulgar gratuitamente filmes brasileiros de temática LGBT+ . Até agora, 190 títulos estão disponíveis, mas mais obras podem ser incluídas por qualquer usuário.

Diante da pandemia do novo coronavírus , a edição deste ano do Festival Varilux de Cinema Francês ficou sem data para acontecer. Por isso, o festival resolveu disponibilizar 50 títulos gratuitamente online até o final de agosto.

Todos os filmes são produções francesas que fizeram parte das últimas edições do festival. Há opções para todos os gostos, desde dramas até títulos de aventura, animação e comédia.

Essa plataforma de streaming é totalmente gratuita e traz obras que tenham pelo menos uma área de atuação técnica ou artística assinada por uma pessoa negra. Novos conteúdos chegam com frequência ao serviço, já que qualquer usuário pode inscrever ou indicar novos títulos. Por enquanto, apenas obras brasileiras estão disponíveis.