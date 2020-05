Marília Mendonça, Ivete, Gusttavo Lima e mais: quem fez a melhor live de abril?

Já que não estamos podendo ir aos shows por conta da pandemia do novo coronavírus , as lives tem sido um grande passatempo para o público que só consegue ver seu ídolo através das telinhas. No último mês, grandes nomes da música brasileira fizeram apresentações virtuais para tentar arrecadar doações para as pessoas mais necessitadas.

Por isso, o iG relembrou quais foram as lives que mais se destacaram em abril e conta com a sua ajuda para eleger o artista que mais arrasou na internet.





Jorge e Mateus

No dia 4 de abril, Jorge e Mateus fez um show virtual por mais de 4 horas com muitos sucessos pedidos pelos fãs da dupla. Mas, transmissão deu o que falar e foi alvo de muitas críticas por conta da super infraestrutura e aglomeração de funcionários que ajudaram a live acontecer. Jorge ainda tentou explicar que a gravação contou com quem "era realmente essencial".

Divulgação Jorge e Mateus





Marília Mendonça

Já a rainha da sofrência apostou em uma produção simples e até com playback para fazer sua live no Youtube. Mesmo assim, Marília Mendonça bateu recorde de visualizações simultâneas .

Reprodução/Youtube Marília Mendonça









Gusttavo Lima

O precursor das transmissões virtuais, Gusttavo Lima deu o que falar na sua segunda apresentação de sete horas . Regado a muita bebida, o show rendeu vários memes na web. Após ver a repercussão, no dia seguinte, o cantor até disse que nunca mais voltaria a fazer lives, mas voltou atrás e decidiu criar um aplicativo para continuar com o entretenimento.

Reprodução/Youtube Gusttavo Lima





Sandy & Júnior

Uma das duplas mais queridinhas do Brasil também não ficou atrás, os filhos de Xoróró arrecadaram mais de R$ 2 milhões em doações . Várias celebridades como Fernanda Gentil, Dilsinho e Anitta mostraram que estavam acompanhando o show de Sandy & Júnior .

Reprodução/Youtube Sandy e Junior





Ludmilla

Como não lembrar do tombo de Ludmilla na piscina durante sua live ? A cantora estava fazendo um cover da música "Planos Impossíveis", de Manu Gavassi, e acabou pisando em falso e caindo com tudo na piscina. Até sua esposa Brunna Gonçalves não conseguiu conter a gargalhada na hora que viu a gafe da amada.

Reprodução/Youtube Ludmilla





Leia também:

Ivete Sangalo

Mesmo de pijama, Ivete Sangalo fez uma apresentação de arromba em sua casa para entreter os seus fãs. A aratista contou apenas com a ajuda do maridão e a animação do filho Marcelo para fazer o show virtual que foi transmitido na Globo, pouco antes do "BBB 20", e no Multoshow.

Reprodução/Multishow Ivete Sangalo