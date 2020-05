Thaeme e Thiago a Lulu Santos: as lives que vão agitar o feriado

O feriadão chegou e, com o isolamento social, a festa vai ter que acontecer em casa mesmo. Por isso, listamos várias lives que vão rolar hoje e no fim de semana . Se prepara, porque tem apresentações para todo o tipo de gosto!

A tarde de sexta-feira (01) já começa agitada com o show da dupla sertaneja Thaeme e Thiago . Mas se você gosta mais do estilo gospel, não tem problema! Priscila Alcantara e André Valadão também farão lives .

Agora, se você curte mesmo rock nacional, vai ter Jota Quest na sexta, Lulu Santos no sábado (02) e Jota Quest no domingo! Já o eletrônico fica por conta de Alok e o forró por conta de Xand Avião e muitos outros. Além disso, nos três dias de descanso, o projeto "Devassa Tropical Ao Vivo - O Festival dos Festivais", reúne oito dos principais festivais de música do país e muitas lives !

Programação

Sexta-feira (01)

Thaeme e Thiago - 14h -YouTube

Naiara Azevedo, Humberto e Ronaldo, Gabriel Gava e Ícaro e GIlmar - 16h -YouTube

Jonas Esticado - 16h - YouTube

Só Pra Contrariar - 16h - YouTube

Pagode da Tia Gessy - 16h - YouTube

Festival Wehoo, com Flaira Ferro, Biarritz, Francisco El Hombre e Luê, e Marcelo Falcão - 17h

Fiduma e Jeca - 17:30h - YouTube

Edson Gomes - 18h - YouTube

Filhos de Jorge - 18h - YouTube

Toca do Vale - 18h - YouTube

Priscilla Alcantara (Gospel) - 18h - YouTube

Cabaré (Leonardo e Eduardo Costa) - 20h -YouTube - CabareVevo

Jota Quest - 20h - YouTube

O Encontro Léo Santana, Harmonia do Samba e Banda Parangolé - 21h YouTube

André Valadão (Gospel) - 20h - YouTube

Festival DoSol, com Plutão Já Foi Planeta, Luísa e os Alquimistas, Potyguara Bardo e Heavy Baile - 20h



Sábado (02)

Suel e Thiago Soares - 15h - YouTube

Jorge & Mateus 17h - YouTube

Festival Carambola, com Zeca Baleiro, Ana Cañas, Wado e Mopho, e Chico César - 17h

Xand Avião - 20h - YouTube

Gino e Geno - 20h - Site oficial

Festival SeRasgum, com André Abujamra e Marisa Brito, Jards Macalé, Keila e Larissa Luz - 20h

Lulu Santos - 21h30 - YouTube

Marília Cecilia e Rodolfo - 21:30h - YouTube

Thalles Roberto (Gospel) - 18h - YouTube

Trazendo a Arca (Gospel) - 19h - YouTube

Marcos Freire (Gospel) - 20h - YouTube

Midian Lima - 21h- - YouTube

Kevin O Chris - 22h

Alok - 22:30h - YouTube

Tropkillaz - 23h



Domingo (03)

Villa Mix em Casa 20h - YouTube

Festival Samba Live - 14h - YouTube

Guilherme e Santiago - 14h - YouTube

Bruninho e Davi - 16h - YouTube

Lagum - 16h - YouTube

Festival Sarará, com Mariana Cavanellas, Luccas Carlos, Luedji Luna e Rael - 17h

Dudu Nobre - 18h - YouTube

Alceu Valença - 18h - YouTube

Simone - 18h

Agnes Nunes - 19h - YouTube

Capital Inicial - 20h - YouTube

Festival Bananada, com Felipe Cordeiro, Boogarins

Tulipa Ruiz, e Liniker e Os Caramelows - 20h

Wanessa Camargo - 20h

Patrick Tor4 - 23h