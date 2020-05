Horóscopo do dia: previsões para 1 de maio de 2020

Marcelo Dalla O astrólogo Marcelo Dalla apresenta as previsões para o horóscopo do dia





ÁRIES

Feriado de mais criatividade, com a Lua em Leão . Aproveite para cultivar autoestima e dar um trato na aparência. Sol, Mercúrio e Urano seguem juntos, favorecendo as surpresas, a ousadia, o desejo de liberdade e originalidade. Mas lembre-se de controlar as expectativas, principalmente nos relacionamentos. A Lua confronta Marte no horário de almoço, é bom dosar a impaciência e as atitudes agressivas. A tolerância e a liberdade de pensamento devem fazer parte do cardápio para que possa evitar desavenças.

TOURO

Cresce a vontade de inovar e fazer algo diferente, com o encontro de Sol, Mercúrio e Urano. Você pode cultivar criatividade, encontrar novas soluções e rotas alternativas. Enquanto isso, a Lua segue em Leão: deixe seu coração falar. Cante, dance, converse sobre os sentimentos. Vale expressar-se de diversas maneiras, com confiança em seu potencial criativo. Ganhe tempo para pesquisar preços, comprar coisas úteis, afinar metas com parceiros e colaboradores. Vênus desafia Netuno, pedindo cuidado com enganos em relação a valores.

GÊMEOS

A cada dia você sente mais vontade de deixar para trás velhos condicionamentos, libertar-se de algo que o tolhe e já não condiz mais com sua consciência. Sol, Mercúrio e Urano seguem juntos , inspirando inovações em geral. Vale aproveitar o feriado para deixar a vida fluir, envolver-se com artes, terapias ou práticas espirituais. Vale também cultivar liberdade, divertir-se, dar espaço para si mesmo e os outros. Evite cobranças e exigências. Prefira amar a si mesmo, mimar-se, sem muitas expectativas em relação aos outros.

CÂNCER

Bom período para o lazer, as atividades criativas e o contato com as crianças. Ao conectar-se com seu coração, você também fortalece a confiança em seus potenciais. É tempo de cultivar alegria, a generosidade e a capacidade de compreensão. Gentileza, elogios e sorrisos podem fazer toda a diferença. A Lua segue em Leão, você pode fugir da rotina e fazer algo diferente. Pode aproveitar para expandir sua rede de contatos também. Atividades ligadas às novas tecnologias estão favorecidas.

LEÃO

Bom período para inteirar-se das novidades e atualizar informações. A Lua segue em seu signo e o convida a celebrar a vida, cultivar integração com tudo e com todos. A criatividade e as atividades de lazer estão favorecidas, encontros inesperados ou situações imprevistas podem alegrar seu dia. Você pode propor alternativas ousadas, inovadoras e originais. Mas lembre-se de priorizar a simplicidade, sem grandes gastos ou expectativas. Vênus desafia Netuno, indicando a necessidade de realismo nos gastos.

VIRGEM

Com a Lua em Leão, aproveite para cultivar bom humor, confiança e alegria. Fica mais fácil mostrar o melhor de si para o mundo. Bom período para agradar os clientes com elogios, brindes e promoções. Mantenha-se aberto para os novos aprendizados, pois Sol, Mercúrio e Urano seguem juntos em Touro. É importante cultivar liberdade também. A abertura e a flexibilidade é que permitirão avanços nos negócios, no trabalho e na vida financeira. Uma grande revolução na economia está a pleno vapor!

LIBRA

Você pode ficar mais sensível com a tensão entre Vênus e Netuno . Perde objetividade, mas ganha inspiração. Não é um bom momento para investimentos importantes, melhor aguardar para avaliar melhor, pesquisar, estudar alternativas. Cuidado com excessos. Cuidado também para não se enganar a respeito de algo ou alguém. Há risco de frustrações se suas expectativas estiverem exageradas. Quanto mais comedimento, realismo e autoestima, melhor. Aproveite para investir na solidariedade e nas atividades artísticas!

ESCORPIÃO

Período de transformações e correções em seus relacionamentos. Vênus desafia Netuno, pedindo mais critério, maturidade e realismo. Você tem consideração por quem ama? Há futuro nas parcerias? O que pode fazer para fortalecer seus laços de afeto? Com a Lua em Leão, hoje tem um bom dia para conectar-se com o que lhe faz bem. Aproveite deixar de ressentimentos e abrir seu coração em nome da harmonia e do amor. Júpiter continua junto com Plutão, garantindo energia para iniciativas transformadoras.

SAGITÁRIO

Doses de realismo são importantes. Procure controlar o imediatismo e o excesso de entusiasmo com atitudes mais maduras, prudentes e ponderadas. Vale também controlar o bolso para evitar grandes gastos, diminuir o ritmo e as expectativas em relação ao outros. Boas conversas podem ajuda-lo a se abrir para novas perspectivas, enxergar soluções que não lhe ocorriam antes. Com a Lua em Leão, seja generoso! Distribua elogios, contagie e incentive as pessoas ao seu redor.

CAPRICÓRNIO

Produtividade e criatividade se combinam. É tempo de inovações práticas, você pode utilizar sua capacidade administrativa, encontrar soluções alternativas, introduzir novidades no trabalho ou em casa. O que já não serve mais? O que pode ser restaurado, purificado e renovado? Bom momento para expandir sua rede de contatos. Neste feriado aproveite para fazer algo que o agrade, que traga prazer. Mas é bom evitar grandes investimentos, prefira a simplicidade. Vênus desafia Netuno, pedindo boa administração dos recursos.

AQUÁRIO

Período bom para cultivar originalidade, extroversão e criatividade. Esteja aberto e generoso, pronto para dar e receber. Com a Lua em Leão, não economize nas demonstrações de afeto. A diversidade deve ser respeitada, a liberdade de pensamento deve falar mais alto. Porém, com a desarmonia entre Vênus e Netuno, há necessidade de ser mais realista. O momento pede uma avaliação mais criteriosa de valores e relacionamentos, para que não haja expectativas ilusórias. Pesquise melhor antes de fazer grandes investimentos.

PEIXES

Seus sonhos estão muito distantes da realidade? Sua fé é cultivada? Sabe perseverar com determinação e disciplina para alcançar seus objetivos? Vênus segue em desarmonia com Netuno, este é um bom momento para perceber ilusões, cultivar mais realismo e critério.? Quanto menos expectativas em relação aos outros, melhor. É importante amar a si mesmo, acima de tudo. Cultivar desapego, soltar e deixar ir o que já não funciona mais. Acredite em sua capacidade de ser útil e fazer uma diferença construtiva na vida das pessoas.

