Fica proibido o ingresso e a incorporação no Estado de Rondônia de bovinos e bubalinos procedentes de áreas que realizam a vacinação contra febre aftosa a partir do dia 01/05/2020.

