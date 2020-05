Em Rondônia, paciente contaminado com Coronavírus fugiu do hospital e está sendo procurado pela Polícia

Em Novo Horizonte do Oeste/RO, foi confirmado pela secretária municipal de saúde o primeiro caso de coronavírus na noite de quarta-feira, dia 29, porém havia boatos nas redes sociais que o paciente havia fugido do hospital, após saber do resultado dos exames.

Em entrevista numa rádio local o Prefeito da cidade confirmou que realmente o paciente havia fugido da unidade de saúde, a Polícia Militar foi acionada e está realizando buscas na cidade para localizar o paciente.

Devido a circunstância que se encontra ele deve cumprir o protocolo de tratamento e se manter isolado.