Lívia Andrade critica Bolsonaro e dá patada em Mara Maravilha ao vivo

O programa "Fofocalizando", do SBT , desta quinta-feira (30) deu o que falar. Isso porque Lívia Andrade e Mara Maravilha parece que não andam se entendendo. E a política do país tem colocado lenha nessa fogueira entre as duas e causou uma saia justa entre as apresentadoras.

No quadro "Tritura ou Não Tritura?", a ex-malandrinha estava falando o que acha sobre Bolsonaro não revelar os resultados de seu teste para o novo coronavírus . Foi quando ela foi interrompida por Mara . De forma irônica e bastante debochada, Lívia disse "Deixa só eu terminar meu raciocínio, obrigada".

E o clima continuou tenso entre as duas. No fim, Mara , aparentemente bastante revoltada, disse: "Gente, o cara tomou uma facada. Agora ficam questionando? É muito mimimi. Eu vou ser igual a Maísa agora, bota a música da Maísa por favor?.

#FofocalizandoNoSBT

Mal educada, Mara Maravilha tenta interromper Lívia Andrade e recebe resposta com classe: ?Deixa eu terminar meu raciocínio?; assista pic.twitter.com/bPJkYHCDog ? Martiinez | ? (@eumartiinez) April 30, 2020