Luan Santana planeja show para ser assistido de dentro do carro

Luan Santana ficou oito horas no ar durante a sua primeira live, que aconteceu no último domingo (26). Na ocasião, o cantor arrecadou quase 400 toneladas de alimentos e mais de R$ 300 mil em dinheiro.

Luan já teria escolhido um local em São Paulo para o evento, segundo informações de Leo Dias. O lugar será grande o bastante para que os fãs possam assistir a apresentação dentro dos seus próprios carros, sem contato físico, obedecendo as regras de segurança para evitar a contaminação do novo coronavírus . A apresentação também deve ser exibida pela internet.

Depois de perceber o sucesso que as lives musicais têm feito, Luan Santana já está pensando à frente. O cantor planeja uma forma alternativa para poder estar mais próximo dos fãs durante a quarentena. Consideranto toda a segurança necessária, ele mobilizou a equipe para pensar em um show que será realizado em um grande drive-in.

