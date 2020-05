Reação de William Bonner a fala do Ministro da Saúde vira meme na web

A reação do jornalista William Bonner, após noticiar no Jornal Nacional, na TV Globo, uma fala do Ministro da Saúde Nelson Teich, viralizou na web, na noite desta quarta-feira, 29. O aliado de Bolsonaro disse que a orientação do governo, desde o início da pandemia do novo coronavírus foi pelo distanciamento social, o olhar irônico do âncora foi suficiente para ser criado um novo meme.

“A nossa orientação, desde o começo, é o distanciamento”, disse o ministro da Saúde, em uma audiência pública no Senado, realizada por vídeo conferência. Ele dizia que nunca foi a favor do fim do isolamento social e que a decisão de acabar com a medida tem partido de decisão direta dos governadores. Estados como Santa Catarina abriram os comércios em algumas cidades.

Imediatamente após exibir a fala do ministro, William Bonner olhou com ar de reprovação. Confira a reação do jornalista e os comentários da web:

Assista à reação de William Bonner que viralizou e a reação de alguns internautas: