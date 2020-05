Dicas para falar bem em público: Beluquices entrevista Marília Silva

Marília Silva comanda o perfil @mariliasilvacoach nas redes sociais e tem como propósito ajudar pessoas a desenvolver a habilidade de falar bem em público . Dona de uma voz agradável, mansa e carinhosa, ela consegue transmitir seu conhecimento com leveza e precisão.

Arquivo pessoal Marília Silva está a frente do perfil @mariliasilvacoach

Confiram a entrevista dela para a coluna sobre a importância da comunicação em tempos de crise.

1. Qual o seu propósito nas rede sociais?

Meu propósito é utilizar as redes sociais como um canal de relacionamento com as pessoas para levar informações sobre autoconhecimento e comunicação assertiva.

2. Qual a importância de falar bem em público?

Falar bem em público é uma habilidade extremamente necessária para todos os profissionais. Quando falamos em "público", não nos referimos apenas a uma plateia, eventos ou palestras pois podemos considerar que o público são todas as pessoas com quem nos comunicamos seja no ambiente de trabalho, com amigos ou nas redes sociais. Então tornar-se extremamente necessário comunicar nossas ideias com clareza, objetividade, assertividade e empatia.

3. Cite 3 dicas para ser mais autoconfiante e falar bem em público.

O primeiro passo para autoconfiança é o amor próprio. Precisamos amar quem somos com todas as qualidades e pontos de melhoria, aceitar como somos seres em desenvolvimento e evolução, o amor próprio é a base da autoconfiança.

Evite comparações, em tempos de redes sociais é fácil comparar seu desempenho com o resultado de outras pessoas que muitas vezes são mais experientes no assunto. Ficar se comparando com outras pessoas pode impactar muito na autoestima e consequentemente na autoconfiança.

E por último e não menos importante para ser autoconfiante é preciso saber lidar com as críticas, entender que a opinião das outras pessoas ao seu respeito diz mais sobre elas do que sobre você. Entender que as críticas sempre existem e o mais importante é buscar fazer o seu melhor sempre, com excelência e focar nos resultados.

4. Qual o papel da comunicação em tempos de crise?

Fundamental. Líderes que não se comunicam bem em tempos difíceis podem acabar piorando a situação, sua fala quando não é bem elaborada pode transmitir pânico, medo e incertezas e acabar afetando a produtividade da equipe. Em tempos de crise, o melhor caminho é buscar ser claro, objetivo e se possível buscar ter uma comunicação positiva e que possa vir a encorajar as pessoas ao redor.

5. O que significa comunicação assertiva?

Para mim comunicação assertiva é aquela em que o comunicador sabe ouvir atentamente o outro, validando e demonstrando real interesse pelo diálogo praticando empatia, sabendo o momento certo de falar e de ouvir tendo sempre uma comunicação clara e buscando ser objetivo sem deixar de passar informações importantes. Comunicação assertiva é uma habilidade e pode ser desenvolvida trazendo inúmeros benefícios para quem a conquista.