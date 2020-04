Acessível? iPhone SE começa a ser vendido no Brasil; veja o preço

Divulgação/Apple iPhone SE foi lançado em três cores





O iPhone SE começou a ser vendido no Brasil nesta quinta-feira (30). Lançado no último dia 15, o smartphone tem a proposta de ser o modelo mais barato dentre as opções da Apple .



Aqui no país, o iPhone SE desembarca custando entre R$3.699 e R$4.499. As cores disponíveis são preto, branco e vermelho. O smartphone é uma versão atual do homônimo lançado em 2016, e vem para substituir a linha iPhone 8.

Leia também: iPhone SE chegou: Apple lança celular ?popular?; veja o preço



Com câmera única, o celular promete entregar fotos boas devido ao software . O processamento fica por conta do chipset mais evoluído da Apple, o A13 Bionic . Os preços variam de acordo com a capacidade de armazenamento, e a novidade já pode ser adquirida no site oficial da Apple e em outras varejistas.