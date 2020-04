Simone, dupla de Simaria, investe na internet e lança canal no YouTube

Simone, dupla de Simaria , estreará no YouTube com um canal que vai mostrar sua rotina com sua família, além da vida de cantora. Os vídeos do canal começarão a ser liberado quando o canal chegar a 100 mil inscritos sempre às sextas e domingos, às 20h.

Leia também: Em meio à pandemia, Simaria dispensa roupas e posa apenas de lingerie

Reprodução/Instagram Simone





"Estou muito feliz de ter um canal no YouTube onde posso mostrar as outras Simones além da que sobe nos palcos, inclusive os bastidores da vida com minha irmã, meu marido, meu filho, meus amigos e tudo com muita diversão", afirmou a cantora.

Leia também: Metida? Simaria é acusada de negar foto com criança

O público terá acesso aos conteúdos de Simone em sua intimidade, brincadeiras, rotinas de viagens e momentos em companhia de amigos. Acompanhada de seu marido Kaká, do filho Henry e do cachorro Jack, Simone apresenta, também, detalhes como sua família tem passado por estes dias em isolamento social. Além de vlogs, a cantora vai publicar conteúdos como desafios, jogos e respostas a dúvidas enviadas por seus fãs e seguidores nas redes sociais.

Leia também: Simone fala de namoro com mulheres, planos futuros e volta de Simone e Simaria

Quando o canal atingir a marca de 1 milhão de inscritos, Simone fará uma live especial no canal respondendo as perguntas dos fãs e mostrando um pouco de sua rotina durante a transmissão ao vivo. "Estamos bastante animados com a presença da Simone na plataforma. A artista tem uma forma bem-humorada e descontraída de levar a vida e seus fãs poderão agora conhecer e acompanhar esse seu lado mãe e amiga", afirma Manuela Villela, gerente de parcerias estratégicas do YouTube.