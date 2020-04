Anitta vai estrear programa durante a quarentena

Quem disse que Anitta não ia fazer live? A cantora vai estrear o programa "Anitta dentro da casinha", no dia 14 de maio, no Multishow. A atração, que é inédita, vai mostrar a artista dentro de casa cantando, dançando, atuando, se exercitando e recebendo amigos virtualmente.

Misturarando conteúdo gravado com conteúdo ao vivo, a interatividade do público é peça chave para o programa de Anitta . No YouTube e nas redes sociais do Multishow , os fãs poderão ver conteúdos exclusivos do programa, com cada plataforma em um ambiente diferente.

Na terça-feira (28), Anitta deu algumas pistas da novidade para seus seguidores, pintando as paredes da sua casa com o nome do programa.