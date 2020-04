Sugesp lança site institucional para tornar mais eficientes os atos do Governo de Rondônia

.

O Governo de Rondônia lançou sexta-feira (24) o site institucional da Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos (Sugesp), como mais uma ferramenta oficial na busca pela economicidade, eficiência e lisura dos atos da Administração, segundo explicou coronel Carlos Lopes, titular da pasta, aos servidores do órgão depois de apresentar o Planejamento Estratégico 2019 - 2023.

Segundo o superintendente, essa é uma fase muito importante, pautando-se principalmente nos objetivos estabelecidos pela atual gestão do Governo de Rondônia, acerca da transparência e eficiência frente a gestão da Administração Pública, prevendo que "a disponibilização do Planejamento Estratégico à sociedade fomenta a transparência pública, propiciando à população a oportunidade de acompanhar as ações e pretensões do Governo, facilitando o exercício da cidadania".

Ao explicar o conjunto das ações do Governo nesta direção, Carlos Lopes disse que diversas foram as etapas até chegar à fase final. Segundo ele, normalmente para a elaboração e criação de um Planejamento Estratégico, são contratadas empresas de consultorias, as quais cobram valores elevados tanto para iniciativa pública, como para a privada, o que tornaria muito dispendioso para a gestão estadual.

Assim, diante disso e da necessidade da implantação e instrumentalização deste projeto da pasta, com foco na economicidade e eficiência, o Planejamento Estratégico da Sugesp foi concebido com a participação coletiva dos próprios servidores em parceria com a Superintendência de Estado para Resultados (EpR), a custo zero.

Importa destacar que, neste momento de crise, medidas como esta deveriam transformar-se em modelo para os demais órgãos da Administração, como alternativa de contenção de gastos e diminuição de despesas. O processo do Planejamento Estratégico da Sugesp foi acompanhado por especialistas em políticas públicas e gestão governamental, e também por servidores do Governo de Rondônia.

Focado na importância do trabalho e no objetivo fim de sua pasta, o superintende Carlos Lopes afirmou que "a natureza da Sugesp é gerir gastos, obviamente que sempre estaremos buscando alternativas que cumpram essa finalidade, aliás, a premissa é sempre reduzir para entregar mais. Um plano necessita incutir a personalidade e/ou a identidade da instituição, desta forma, fazer uso do intelectual de servidores que fazem parte dela, que lidam diariamente com os projetos, bem como com as problemáticas, é o meio mais adequado para se alcançar resultados que sejam sobretudo exequíveis, além de eficazes".

