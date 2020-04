Com estoque de O positivo e negativo baixo, Fhemeron convoca doadores na Capital

.

Uma vez mais, a reserva de sangue O positivo e negativo baixou no banco da Fundação de Hematologia e Hemoterapia (Fhemeron), em Porto Velho.

“Temos muitos pedidos, a demanda é grande, precisamos da compreensão e da força dos doadores costumeiros, e de todos quantos se dispuserem a contribuir neste momento delicado”, disse na quinta-feira (30) a coordenadora de captação Maria Luíza Pereira.

Amanhã, 1º de maio, é o Dia Internacional do Trabalho. Fhemeron retornará às atividades na manhã de sábado, a partir das 7h15.

Às 11h da manhã desta quinta-feira, o comandante da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, general de brigada Luciano Batista Lima, doava sangue 0+. A coordenadora elogiou o gesto do militar: “Ele veio sozinho, e doou, e de um modo geral, o Exército Brasileiro, a Base Aérea e a Polícia Rodoviária Federal têm dado exemplos significativos de cooperação com a Fhemeron e a sociedade”.

Maria Luíza apela agora às pessoas saudáveis que se encontram em quarentena, explicando que elas, devidamente zelosas, usando álcool gel e máscaras protetores, poderão ir doar sangue.

A coordenadora esclareceu que não é a Covid-19 quem dita a demanda pelo sangue tipos O+ e O- no banco. Muito menos, a redução do número de cirurgias e de acidentes no atual período de quarentena.

“Primeiramente, sempre é bom explicar que esses tipos são os que mais transfundem”, salientou. “Ocorre que pacientes de câncer [notadamente do Hospital do Amor] precisam de sangue com urgência, e não temos como fornecer, porque o estoque de bolsas baixou novamente”.

Pacientes com câncer - Linfoma, Mieloma múltiplo e Leucemia, por exemplo, perdem, temporariamente, a capacidade de produzir as células do sangue, devido aos tratamentos, ou, pela própria doença e é muito comum precisarem de uma transfusão por conta disso.

A situação obrigou a Fhemeron a lançar mais um pedido de socorro, e desta vez, dirigido também a pessoas que estão em casa desde março passado. O atendimento é feito de segunda a sábado das 7h15 ao meio-dia.

Leia Mais:

Parcerias são alternativas encontradas para manter o estoque de sangue na Fhemeron