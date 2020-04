De topless, Geisy Arruda ostenta bumbum gigante e fã reage: "Maravilhosa"

Geisy Arruda deixou os fãs de boca aberta após publicar uma foto picante na manhã desta quinta-feira (30) para seus dois milhões de seguidores no Instagram. Só de calcinha fio-dental, a influencer sensualizou e fez a temperatura subir na web.

Reprodução/Instagram Geisy Arruda





Apesar de estar isolada em casa devido a pandemia do novo coronavírus, Geisy Arruda continua compartilhando cliques bem ousados para a alegria de seus fãs. A influencer também tem compartilhado sua rotina nas redes sociais e contou que tem seguido à risca as recomendações do Ministério da Saúde. Ela até criticou pessoas que andam descumprindo a quarentena .

O clique fazendo topless desta quinta gerou muitos elogios para Geisy Arruda . "Linda demais", disse um. "Uma dessas é só pra casar!", disparou outro. "Maravilhosa", escreveu uma terceira.