Primeiro gay do "De Férias com o Ex" sofre ataques homofóbicos

Após muitos pedidos, a MTV escalou pela primeira vez participantes gays para compor o elenco da nova temporada do "De Férias com o EX", que tem data prevista de estreia para maio . Mas, o ator e preparador vocal Rafa Vieira, único homossexual confirmado até o momento, tem sofrido ataques homofóbicos até mesmo de outros gays .

Reprodução/Instagram Rafa Vieira





"Foram diferentes níveis de homofobia, desde as mais leves até as mais pesadas. Parte dos ataques foi por eu ser caricato, mas esse é o meu jeito. Teve gente que escreveu que eu falo como se tivesse um estimulador anal dentro do meu ânus. E isso foi dito por outros gays. Isso me assusta, sobretudo por vir de dentro da comunidade LGBTQ+", contou o participante do " De Férias com o Ex " ao site Notícias da TV .

O ator contou ainda que o fato de ser considerado um "gay padrão" - homossexual branco e bonito - também o tornou alvo de mais críticas por falta de "representatividade". Por fim, ele disse que está acostumado a lidar com preconceito desde que se assumiu gay.

"Quem é LGBTQ+ vive o preconceito todos os dias, principalmente no Twitter, porque o povo acha que ali é terra de ninguém. Não recebi nenhuma ameaça de morte, mas teve gente que disse que deixaria de assistir ao reality show porque terá gays dentro da casa. A MTV é um canal desconstruído e faz um programa que é livre de preconceitos, mas mesmo assim tem gente que vem com essa intolerância", completou o participante do " De Férias com o Ex ".