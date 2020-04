Notando sucesso de lives, Record TV decide reprimir seus contratados

Com o isolamento social, as lives ganharam força e passaram a ser o divertimento de muitas pessoas na quarentena. A Globo tem tentado se aproveitar disso nas redes sociais, na TV por assinatura e na televisão aberta, sendo o show de Ivete Sangalo, que foi um sucesso e super comentado nas redes sociais, uma prova disso. Percebendo esse movimento, a Record TV resolveu tomar uma atitude.

Divulgação Record TV manda comunicado para funcionários falando de lives





De acordo com o colunista Flávio Ricco, do UOL , todas as emissoras estão estudando estratégias para surfar na onda nas lives e a Record TV , talvez para tentar preservar a exclusividade das suas estrelas, teria estabelecido uma regra na qual os contratados só podem participar ou realizar lives mediante a uma prévia autorização da emissora.

"Caros, todas as participações em Lives fora das propriedades da Record TV e do Portal R7 , independentemente da plataforma, precisam ser aprovadas pela Vice-Presidência de Jornalismo. Contamos com a colaboração de todos", diz comunicado divulgado por Flávio Ricco.