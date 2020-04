Maiara dá ultimato em Fernando: "Pela última vez, casa comigo?"

Parece que o romance de Maiara, dupla de Maraisa, e Fernando Zor está indo de vento em poupa. A cantora, que está passando a quarentena com o amado, usou as redes sociais na última quarta-feira (29) para dar um ultimato nele após inúmeras declarações de amor públicas .

"Eu vou pedir pela última vez? Eu vou deixar registrado aqui no Instagram pra todo mundo ver? Casa comigo?", escreveu Maiara em uma foto publicada em seu perfil no Instagram . Logo que viu o post, o artista respondeu: "Por que você não fala isso olhando no meu olho?".

Apesar das idas e vindas do casal, alguns amigos aprovaram o casório de Maiara e Fernando. "Deixa de ser mole homi, ?AMARRA LOGO ESSA MUIER'", disparou Biah Rodrigues, esposa de Sorocaba.