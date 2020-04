Britney Spears revela que incendiou a academia da casa dela

A diva pop ainda deu mais detalhes sobre o incêndio acidental. "Eu estava passando pela porta da academia e vi as chamas. Bum!", começou contando Britney Spears. "Graças a Deus, os alarmes ligaram depois disso e ninguém se machucou. Mas poderia ter sido muito pior, então estou grata", concluiu a artista.

"Eu incendiei a minha academia, infelizmente. Eu tinha duas velas e uma coisa levou a outra", explicou Britney Spears . A voz de "Toxic" contou que agora ela só tem dois aparelhos de exercícios e uma parede com espelhos. Agora, ela está aproveitando para malhar ao ar livre.

Um dos desafios durante a quarentena tem sido manter as atividades físicos em dia. Pensando nisso, Britney Spears gravou um vídeo mostrando como ela está malhando em casa. Ao mostrar a série de exercícios , a cantora explicou que estava fazendo eles pelos cômodos da casa porque havia colocado fogo na academia pessoal dela.

