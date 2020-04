Ex-namorada de Jerry Smith conta como descobriu traições: "Contei as camisinhas"

A influencer Emily Garcia resolveu falar abertamente o que motivou o fim do seu relacionamento com o cantor Jerry Stmith. Em entrevista ao youtuber Matheus Mazzafera, ela contou que descobriu mais de uma traição do funkeiro e resolveu colocar um ponto final no namoro. "Parece que eu saí de uma gaiola que estava me prendendo", declarou.

Emily disse que passou momentos bons ao lado de Jerry Smith , mas chegou um momento em que ela começou a se sentir agoniada: "Sentia que havia algo de errado, mas achava que eu era louca. A primeira [traição] foi horrível, uma dor que achei que eu fosse morrer. A segunda eu falei: ?chega!?".

A primeira pulada de cerca aconteceu no final do ano passado, depois de uma viagem que o então casal tinha feito para Fernando de Noronha. Emily contou que ela estava dormindo no apartamento do cantor e ele saiu dizendo que iria gravar umas músicas. "Eu dormi. Quando acordei, às 2h da manhã, ele não estava. Mandei mensagem e ele disse que tinha atrasado lá. Ele chegou quase 4h da manhã. No dia seguinte, ele acordou e eu estava sentindo que havia alguma coisa de errado. Contei as camisinhas dele. Estavam faltando."

Quando o funkeiro voltou para casa, a influencer o colocou contra a parede. "Ele chegou muito assustado. Perguntei: 'você está brincando de balão com as suas camisinhas?'. Ele disse que tinha dado pra um amigo. Falei pra ele mandar mensagem pro amigo na minha frente. Aí ele foi pra cozinha com o celular e escreveu pra esse amigo: 'fala que...'. Aí eu terminei com ele. Fui embora", disse Emily que passou o Natal e o Ano Novo arrasada.

Duas semanas depois, Jerry Smith foi atrás da influencer e pediu para voltar com ela. "Perdoei e a gente voltou. Depois de dois dias, ele me traiu de novo", revelou. Emily descobriu a segunda traição ao ver uma mensagem suspeita no celular do então namorado e resolveu responder como se fosse ele. "Você pode vir aqui? Foi muito gostoso naquela noite", enviou Emily e a resposta que recebeu foi a seguinte: "Ah, amor, foi muito gostoso, mas não vai dar porque eu estou menstruada. Só se for debaixo do chuveiro...".