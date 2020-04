MTV anuncia estreia de "De Férias com o Ex" para maio

Se você já está com DPBBB (depressão pós BBB) pode ficar tranquilo, porque vem aí mais um reality para você poder acompanhar! A MTV divulgou a data de estreia da nova temporada de "De Férias Com o Ex", que será no dia 21 de maios, às 22h.

Divulgação Elenco da nova temporada do "De Férias com o Ex"





Pela primeira vez, em Jericoacoara, no Ceará, o " De Férias com o Ex " trará duas novidades, além do famoso Tablet do Terror, que prometem também esquentar o clima e colocar os participantes pra jogo: Cabine dos Segredos e Sala da Verdade.

Os espaços exclusivos vão funcionar para que os participantes possam passar suas tretas a limpo, além de participarem de diversas votações, incluindo o Crush do Momento - nesta dinâmica, os participantes poderão votar na pessoa mais "quente" da casa que, uma vez eleita, poderá escolher seu par para um date ou até para a suíte master.

Serão 12 episódios inéditos do " De Férias com o Ex " que serão exibidos semanalmente na MTV e pela Amazon Prime Video.