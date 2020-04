Instagram libera pedido de comida no Rappi e UberEats pelos Stories

Unsplash/NeONBRAND Instagram lança ferramenta para ajudar pequenos comércios





Nesta semana, o Instagram lançou uma novidade que promete ajudar pequenos comércios de alimentos. Agora, a partir dos Stories, é possível adicionar um adesivo que direciona os clientes diretamente para o Rappi ou UberEats , parceiros da novidade.

O botão "pedir refeição" pode ser adicionado às publicações de páginas comerciais no Instagram. Ao clicar no adesivo, os usuários são direcionados para as páginas dos restaurantes no app de delivery escolhido.

A grande vantagem é que a novidade funciona para qualquer perfil comercial, mesmo aqueles que ainda não possuem 10 mil seguidores e, portanto, não têm acesso ao recurso de arrastar para cima nos Stories .

Para usar os adesivos em seus posts, os restaurantes precisam cadastrar o link de um prato ou do estabelecimento nos aplicativos parceiros. Usuários que não possuem contas comerciais também podem usar as figurinhas para indicar restaurantes para seus amigos.