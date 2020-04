Traição? Mulher seminua surge em live de jornalista comprometido

Ainda de acordo com o Metro , Alfonso Merlos pediu desculpas a Marta López e alegou que o namoro com ela já tinha terminado quando Alexia Rivas foi vista em seu apartamento. "Se vocês acham que minha atitude não foi correta ou que há coisas que não fiz bem, não tenho problemas em pedir perdão, embora meu objetivo não fosse prejudicar outra pessoa", declarou o jornalista .

O jornalista espanhol Alfonso Merlos está a cumprir isolamento numa casa diferente da sua mulher. No entanto, durante uma videochamada em direto foi tramado por uma "pequena" falha. E esposa já disse que sabe muito bem quem será a mulher que surge no vídeo. Damnnnn.... busted! pic.twitter.com/h0hLy5eq0Q

Segundo o jornal Metro , os fãs do jornalista notaram que quem aparece seminua, usando apenas um sutiã, no vídeo é a também jornalista Alexia Rivas, de 27 anos. O momento embaraçoso logo viralizou nas redes sociais e Alfonso Merlos começou a ser acusado de traição. A princípio, o jornalista se manteve em silêncio, mas o caso ganhou tanta proporção que ele decidiu falar.

O jornalista espanhol Alfonso Merlos se envolveu em uma grande polêmica após uma mulher aparecer seminua enquanto ele apresentava uma reportagem por videochamada. O que mais chamou atenção é que a mulher em questão não era a então namorada do apresentador, Marta López , que é uma ex-participante do "Big Brother" da Espanha.

