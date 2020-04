Sikêra Jr. confirma que está com Covid-19:

O jornalista Sikêra Jr., que diversas vezes gerou polêmica por minimizar a gravidade da pandemia do novo coronavírus , confirmou que atestou positivo para a Covid-19 . Após passar mal ao vivo e ter que ir para a casa, o apresentador da RedeTV! revelou que não estava apenas com uma gripe como sua assessoria divulgou na época.

Reprodução Sikêra Jr. está com coronavírus

Leia também: Bruno Gagliasso detona Bolsonaro após Covid-19 bater recorde de mortos no Brasil

"Estou bem, graças a Deus. É uma surpresa, né? A gente só acha que pega fogo na casa do vizinho e a vida me dá essa lição", comentou Sikêra Jr. no "Alerta Nacional". O jornalista também disse que não se arrepende de ter ido trabalhar durante a quarentena.

"Desde o momento em que eu não colocasse em risco os meus colegas de trabalho, eu iria trabalhar novamente, eu preciso trabalhar. Agora, a gente não acredita até que acontece com a gente", falou ao vivo. Sikêra Jr. aproveitou para desmentir as notícias de que ele estava com pulmões comprometidos e que foi para UTI.

Leia também: Recuperado da Covid-19, âncora da CNN dispara: "tenho anticorpos"

Ele está sendo acompanhado por um infectologista está tomando minha medicação em casa. "É pedir a Deus que eu passe por essa, é um vírus novo. Não subestimem a doença como eu fiz, é mais sério do que eu imaginava, se cuidem", finalizou Sikêra Jr. no bate papo com a jornalista Mayara Rocha.