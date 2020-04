Ex-BBB Marcela sofre com críticas e expõe:

A ex-BBB Marcela Mc Gowan ficou incomodada ao receber acusações de que ela luta por um "feminismo seletivo". Ela resolveu fazer um longo desabafo no Twitter falando sobre o que acredita ser militar pelo feminismo, que há problema em falhar e resolveu contar que já sofreu um abuso sexual e não teve coragem de denunciar.

Leia também: Fora do "BBB", Rafa fala de relação com Bianca: "Não nos ajustamos"

Reprodução/Instagram Marcela fez um desabafo no Twitter

"Eu tenho muita consciência de tudo que aconteceu, erros e acertos e eu sei muito bem do meu coração e das coisas que eu acredito. Apenas acho importante falar uma coisa: feminismo é sobre libertar as mulheres do patriarcado. É uma luta coletiva, não individual. Eu vivo meu feminismo quando eu luto para que as mulheres tenham autonomia no parto, eu vivo meu feminismo quando luto pelo atendimento humanizado de pacientes vítimas de abuso sexual, eu vivo meu feminismo quando eu incentivo mulheres a se informarem e legitimarem seu prazer e vida sexual", escreveu Marcela em um trecho.

Leia também: Ex-BBB Maria Melilo termina namoro com empresário de 75 anos

A médica também ressaltou que já deu várias palestras gratuitas para ensinar alunos de medicina a oferecer um atendimento respeitoso as mulheres. "Eu sou feminista e já vivi uma relação abusiva, eu sou feminista e já fui embora chorando sem me defender quando um homem gritou comigo no trabalho, eu sou feminista e alguns anos atrás fui abusada sexualmente e não denunciei", comentou durante o desabafo.

No texto, a ex-BBB não escondeu as situações difíceis que já enfrentou: "Eu sou feminista e já vivi uma relação abusiva, eu sou feminista e já fui embora chorando sem me defender quando um homem gritou comigo no trabalho, eu sou feminista e alguns anos atrás fui abusada sexualmente e não denunciei".

Leia também: Felipe Neto revela se irá participar da próxima edição do "BBB"

Marcela escreveu que ser feminista não significa que ela não vai errar e que uma mulher pode ajudar a outra a aprender e consertar seus erros. "Eu estou me defendendo de uma fala que não é de hoje e que me machuca", concluiu. A assessoria da ex-BBB confirmou a colunista Fábia Oliveira que a ex-BBB sofreu o abuso e deixou claro que não foi de nenhum ex-namorado para evitar especulações.