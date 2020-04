Produtos indicados por blogueiras são realmente saudáveis? Nutricionista analisa

Você já viu aquele bolinho doce cheio de recheio e de cobertura chegando na casa da sua blogueira fitness favorita? Ou talvez aquele pão de quejo low carb que, com certeza, fez você ficar com água na boca e se perguntar: será que esses produtos são realmente saudáveis ou apenas uma propaganda da famosa que ganha produtos para isso?

Os famosos "recebidos" fazem parte de uma estratégia das marcas que vem dando muito certo, tanto que os produtos ficam cada vez mais famosos e fazem mais sucesso, mas é preciso, sim, se atentar se eles realmente são saudáveis e cumprem o que prometem.

Nas redes sociais são exibidos doces, salgados, chás, pipoca e até suplementos, e para tirar suas dúvidas, conversamos com a nutricionista Thais Romano que analisou cada um desses produtinhos famosos por indicações de blogueiras.

Ideia Saudável

O Ideia Saudável, de Anna Paula Castro, conta com um cardápio semanal com diversas coisas saudáveis, como bolos sem açúcar, tortas low carb, pães, bombom, brigadeiro, diversas coisas que chamam muita atenção e que visualmente nem parecem que são saudáveis e feitas com bons ingredires.





Thais aprovou os produtos, explicando que eles são elaborados sem adição de açúcar, sem glútem e sem lácteos. "Alguns deles também são veganos e low carb, sendo uma ótima opção para os que querem comer doce sem sair do plano alimentar. Podem ser consumidos como opção de sobremesa ou a tarde num lanche da tarde, por exemplo".

Liv Up

Também muito famoso nas redes sociais, a Liv Up tem a proposta um pouco diferente da marca da Anna Paula, e conta com refeições completas para almoço, jantar e até café da manhã. Eles também disponibilizam alguns doces. Todos os alimentos são bem práticos e vem em saquinhos congelados.

"São excelentes para fazer parte de uma dieta para quem procura tanto o emagrecimentos, quanto para aqueles que querem manter a reeducação alimentar, sempre lembrando a importância de um plano alimentar, individualizado visando sempre a necessidade e especificidades de cada um", diz Thais.

No entando, ela ressalta que alguns dos produtos da Liv Up, principalmente os salgados, podem conter sódio em excesso.

Haoma

A Haoma é uma marca que faz exclusivamente chocolates em barra, bombom ou em creme. Eles contam com sabores recheados com avelã, cookie, paçoca e amendoim, fica até difícil acreditar que são realmente produtos saudáveis.

"Com a proposta de fornecer uma opção de chocolate mais saudável e sem adição de açúcar, a Haoma conseguiu cumprir com os requisitos. Além de muito saboroso, os ingredientes estão dentro do esperado para um chocolate sem adição de açúcar", explica a nutricionista.

Com isso, Thais conta que é mais fácil encaixar os produtos em um plano alimentar, podendo ser consumido como sobremesa ou nos momentos em que nosso corpo implora por um doce.

Desinchá

O Desinchá é o queridinho das famosas e se tornou muito famoso por prometer o que o próprio nome diz: desinchar. O produto é composto por oito ingredientes: sálvia, o chá-verde, o hortelã, o gengibre, o mate verde, o guaraná, o alecrim e a carqueja. Juntos, segundo Thais, eles têm o efeito diurético. "Melhora a digestão e pode ser um aliado para quem deseja perder peso. Junto a um plano alimentar balanceado, seu efeito pode ser ainda melhor", explica.

Entretando, é preciso se atentar ao horário que o produto será consumido. "Deve ser evitado no final de tarde e à noite por conter cafeína e poder atrapalhar o sono", diz a especialista.

Mais Pura

A Mais Pura também é bem conhecida no mundo fitness e patrocina várias blogueiras. Trata-se de uma marca exclusiva de pipocas doces e salgadas, saudáveis e com vários sabores diferentes. Nomes de famosos como Valesca Popozuda, Graciele Lacerda, Cleo, entre outras, adotaram a marca.

Thais explica que os produtos são feitos sem conservantes, milho não transgênico, e não contêm nem lactose e nem glúten. Além disso, a pipoca é rica em fibras e podem fazer parte de uma alimentação mais saudável, mas com moderação. "Algumas pipocas da Pipoca Mais Pura contém alguns ingredientes como óleo de girassol, maltodextrina e glicose de milho, portanto devem ser consumidos com moderação", ressaltou.

Doces Mais Fit



Os produtos da Doces Mais Fit são consumidos por ninguém mais, ninguém menos do que Bella Falconi, uma das blogueiras fitness mais famosas do Brasil. São diversas opções de doces, como brigadeiro, beijinho, mousses, entre outros, em uma versão saudável.

"Todos os produtos contém adoçante natural, whey protein e não possuem conservantes, glúten e lactose. Sendo assim, pode ser mais fácil de ser colocado numa dieta com restrição de açúcares, por exemplo", fala Thais.

"Lembrando que deve ser consumido com moderação em torno de uma colher de sopa rasa ao dia, pois caso passe muito da recomendação, a quantidade de carboidrato e sódio, por exemplo, se elevam", ressalta a nutricionista.

Pizza Estupenda







A Pizza Estupenda é feita com ingredientes integrais, baixo teos de sódio, baixo em gorduras e calorias e também são aprovadas pela nutricionista. "Com uma variedade de sabores salgados e doces, a pesosa pode se deliciar sem sair da dieta, com os sabores como Rúcula (mussarela de búfala, tomate seco e rúcula), Tuna (atum light, abobrinha e cebola) e Ragú (patinho moído, cebola, mussarela de búfala) por exemplo, e as massas a base de berinjela, abóbora ou batata doce são ótimas opções", explica Thais.

Evolution Coffee

A Evolution Coffee também é bem conhecida no meio fitness por ser uma bebida a base de café com chá verde, cúrcuma, canela, cacau, pimenta caiena, leite de coco e edulcorantes naturais como maltitol e xylitol.

De acordo com Thais, a combinação melhora a disposição, o foco, o desempenho nas atividades e auxilia na perda de peso por ter efeito termogênico. "Ótimo para antes do treino por conter cafeína, diminuindo a fadiga e melhorando a performance. Porém, deve ser evitado final de tarde e à noite por poder atrapalhar o sono".