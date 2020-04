Horóscopo do dia: previsões para 30 de abril de 2020

Marcelo Dalla O astrólogo Marcelo Dalla apresenta as previsões para o horóscopo do dia





ÁRIES

Conte com mais dinamismo e disposição para o período. A Lua começa a crescer em Leão: você pode contar com calor, motivação e espontaneidade. Conte também com coragem para novas iniciativas. Aproveite para esclarecer mal entendidos, tirar dúvidas, interagir com mais afeto e colocar os assuntos em dia. Mas pela manhã a Lua desafia Urano, pedindo cuidado redobrado com a pressa, a comunicação impulsiva e inquietação excessiva. Flexibilidade, ponderação, tranquilidade e prudência são os antídotos.

TOURO

É tempo de brilho, exuberância, visibilidade e reconhecimento de seus talentos. Com a Lua em Leão e o Sol em seu signo, aproveite para cultivar autoestima. Aproveite para divulgar seu trabalho, dar um trato na aparência e investir em sua imagem. Vale investir em sua expressividade, seu magnetismo, seu potencial para seduzir e atrair oportunidades. Deixe de lado a resistência às mudanças. Sol, Mercúrio e Urano seguem juntos, é tempo de promover uma verdadeira reinvenção pessoal.

GÊMEOS

Vale desacelerar e tomar cuidado com mal entendidos pela manhã. Imprevistos e falhas podem ocorrer, é bom deixar de lado atitudes controladoras. Com flexibilidade, aproveite para desfazer confusões, tirar dúvidas, repensar projetos. A Lua segue em Leão, é tempo de abrir seu coração! Sorrisos, gentileza e diplomacia estão em evidência. Procure fazer algo criativo, ou que seja do seu agrado também. Continue a finalizar assuntos. Após seu aniversário seguirá mais leve, confiante, vitalizado e energizado.

CÂNCER

Você pode expressar-se com mais brilho e confiança . A Lua segue agora em Leão, dinamizando o período. Um convite para tomar iniciativas com mais garra e alegria, distribuir elogios com mais generosidade. Tudo o que possa estimular a criatividade está favorecido, é bom pensar diferente. O objetivo agora é deixar para trás velhas crenças limitantes e situações aprisionadoras. Tudo para que possa seguir mais leve, confiante e equilibrado. Aproveite para dialogar de coração aberto com quem ama e trabalhar em colaboração.

LEÃO

Tarefas criativas e prazerosas estão beneficiadas, você fica mais expansivo com a Lua em seu signo. Aproveite para dar bom dia à vida e celebrar os bons momentos. Bom período para ativar novas conquistas. Pela amanhã a pressa pode trazer imprevistos, prefira desacelerar para conectar-se com seu coração e sua intuição, cultivar a fé o entusiasmo. Conte com mais inspiração e sensibilidade. Você pode realizar o que deseja, mas não se esqueça de ser generoso, de ajudar quem o ajudou um dia.

VIRGEM

Aproveite para brilhar com a Lua em Leão. Capriche no visual, promova divulgações, contatos, reúna agora o necessário para completar sua tarefa ou realizar seu projeto. Mas pela manhã, cuidado com a impaciência, a ansiedade e a intolerância. Não fique parado, é preciso dissipar a energia acumulada. Porém, evite a pressa. Prefira organizar-se, alinhar interesses, abrir-se para pensar diferente e assimilar novos conceitos. Sol, Mercúrio e Urano indicam bom momento para inovações práticas em sua vida.

LIBRA

Bom período para iniciativas gerais. A Lua segue em Leão: seja espontâneo e não espere acontecer, tome você mesmo a atitude. No trabalho, privilegie as atividades relacionadas à liderança e criatividade. Você pode estudar para buscar horizontes mais amplos e até mesmo enxergar soluções que não lhe ocorriam antes. Continue aberto para revisões, mudanças, ajustes e alterações em seus planos, ciente de que tudo é pra melhor. Mas Vênus e Netuno pedem cuidado com ilusões no amor e nos valores. Mantenha os pés no chão!

ESCORPIÃO

Bom dia cultivar criatividade, autoconfiança e autoestima. A Lua segue em Leão: você pode aproveitar para fazer-se admirado e admirar as pessoas com as quais está envolvido. Esteja ciente de que só completará a tarefa com a ajuda dos colaboradores. Com o Sol no signo oposto, as parcerias e a vida social continuam em destaque, mantenha-se aberto para bons contatos. É tempo de ajustar projetos com mais flexibilidade e abertura para assimilar novos ingredientes. Prefira a parte da tarde para os assuntos mais importantes.

SAGITÁRIO

Conte com mais dinamismo e entusiasmo. A Lua segue em Leão, inspirando mais energia para avançar e conquistar. Mas pela manhã, é preciso controlar e impulsividade e adoçar as palavras. Esteja atento para mal entendidos, melhor evitar discussões. Prefira estar de coração aberto para elogiar, ouvir, ser ouvido. Desfazer-se do excesso de bagagem também é importante, o desnecessário deve ser descartado. Se você tomou demais para si no passado, esteja aberto para devolver algo em troca.

CAPRICÓRNIO

A Lua segue no festivo Leão, todos estão mais sensíveis aos elogios e à admiração. Aproveite, capriche na apresentação pessoal e distribua sorrisos! Pela manhã há risco de imprevistos, mas no período da tarde clima melhora e tudo se agiliza. Vale apostar em sua criatividade e em seus talentos. Mercúrio e Urano avisam: as novidades que introduzir em sua vida tem grandes chances de vir para ficar. Se a responsabilidade pesar demais, delegue tarefas. De coração aberto, com certeza consegue colaboração, apoio e ajuda.

AQUÁRIO

Esteja aberto para expandir sua rede de contatos e fazer novos amigos. Com a Lua em Leão, todos estão mais calorosos. Fica mais fácil cultivar um objetivo positivo, uma boa intenção, praticar um ato generoso em prol de quem precisa. Mas atenção pela manhã: ao trocar informações, mantenha-se flexível e disposto a mudar de opinião se for preciso. Cuidado com imprudências, evite cobranças e atitudes controladoras. No período da tarde o clima melhora, novas ideias e insights estão em pauta.

PEIXES

Você pode contar com mais confiança para encaminhar seus projetos. Novos aprendizados, mudanças e adaptações podem permitir avanços. Esteja aberto para assimilar novas ideias. O Sol segue em Leão: é tempo de confiar em seu potencial, seus dons e seus talentos, para que possa trabalhar com mais amor e consciência. O desafio é equilibrar o tempo que se dedica aos projetos e assuntos profissionais com os assuntos relacionados ao lar e às pessoas que ama, que também pedem sua atenção.

