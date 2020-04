Carolina chora por causa de Arthur em "Totalmente Demais"

No capítulo desta quinta-feira (30) de "Totalmente Demais", Arthur (Fabio Assunção) pedirá desculpas para Eiza (Marina Ruy Barbosa) por ter se aproximado dela. A protagonista da novela irá com Jonatas (Felipe Simas) no carro de Florisval (Ailton Graça) até à casa de Rosângela (Malu Galli). O motorista não gostará nada disso e Maristela (Aline Fanju) descobrirá que o namorado está na casa da ex.

Reprodução/Instagram Carolina chora ao conversar com Arthur





Carolina (Juliana Paes) nota que Arthur tem ciúmes de Eliza. A diretora da revista " Totalmente Demais " ainda irá chorar depois de o empresário afirmar que não quer ter um filho com ela. Pietro (Marat Descartes) questionará a jornalista sobre os sentimentos dela pelo dono da agência de modelos.

Ainda no mesmo capítulo de " Totalmente Demais ", Lu (Julianne Trevisol) agradecerá Rafael (Daniel Rocha) por salvar o emprego dela. Em outro núcleo da trama , Wesley (Juan Paiva) pede ajuda para Montanha (Toni Garrido) para se tornar um jogador de futebol.